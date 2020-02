Stasera in tv – Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni del 17 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2020: ecco le anticipazioni di oggi

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 17 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Tre nuovi concorrenti passeranno oltre la Porta Rossa: si tratta di Asia Valente, Sara Soldati e dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Inoltre, Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi: chi passerà il televoto? All’interno della casa ci sono litigi ogni giorno con il gruppo spaccato: tutta la vicenda ruoterà intorno a Paolo Ciavarro visto che ci saranno mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. I genitori faranno il tifo per lui, ma potrebbero dirgli qualcosa sulla sua storia d’amore con la bella Clizia. L’influencer è entrata in crisi dopo la notte d’amore e si confida con Licia.

Stasera in tv – Grande Fratello Vip 2020, le curiosità

Successivamente si metterà il focus su Patrick Ray Pugliese visto che Antonella Elia lo ha accusato di averla spintonata. Molti hanno chiesto la squalifica dello stesso Patrick, ma cosa deciderà il Grande Fratello Vip? Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 17 febbraio, con numerosi e clamorosi colpi di scena.