Elton John sta male sul palco: cosa è accaduto – VIDEO

L’artista britannico Elton John sta male sul palco ed è costretto quindi a interrompere un concerto in Nuova Zelanda: cosa è accaduto.

Nelle scorse ore, vi abbiamo dato notizia del concerto interrotto da Elton John per un malore sul palco. La notizia ha fatto il giro del mondo, facendo preoccupare i fan dell’artista britannico, il quale peraltro anche nei mesi scorsi ha dovuto rinunciare a dei live.

Leggi anche –> Elton John, grave annuncio: “Sta male”, annullato il concerto di Verona

Il celebre cantante 72enne stava intonando ‘Daniel’, uno dei suoi brani più famosi, quando ha dovuto improvvisamente lasciare il palco. Si apprende adesso che a determinare l’abbandono del palco sarebbe stata una polmonite atipica.

Leggi anche –> La straziante preghiera di Elton John: “Non lasciarmi morire…”

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Niente di serio, dunque, per il cantautore. Questi su Instagram ha spiegato quanto fosse “determinato a offrire il miglior spettacolo umanamente possibile. Ho suonato e cantato con il cuore, fino a quando la mia voce non usciva più. Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto quello che avevo. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l’amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera. Sono eternamente grato”.