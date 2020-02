Paolo Celata, chi è: età, carriera, vita privata del giornalista e conduttore

Paolo Celata è un noto giornalista televisivo, tra le colonne portanti del Tg La7. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra gli addetti ai lavori è soprannominato il “maratoneta”, per via delle “maratone” elettorali che l’hanno visto impegnato quale inviato del Tg La7 sotto la guida del direttore Enrico Mentana. E’ anche così che Paolo Celata si è fatto conoscere dal grande pubblico, che ne apprezza la naturale simpatia unita alla pacatezza e a una certa aria sorniona di chi non si prende mai troppo sul serio. Conosciamo più da vicino il noto giornalista televisivo.

L’identikit di Paolo Celata

Paolo Celata è nato a Roma il 20 agosto del 1965 ed è pronipote da parte materna del commediografo napoletano Eduardo Scarpetta. Dopo aver terminato la scuola secondaria si è iscritto all’università, laureandosi in Storia dei partiti politici con 110 e lode, per poi specializzarsi in scienze della comunicazione

La carriera giornalistica di Paolo Celata è iniziata negli anni ‘90. Il suo primo lavoro è stato presso la testata “Voce Repubblicana”, nella redazione cultura. Qualche anno dopo si è fatto strada con la conduzione di Radio Città Futura, occupandosi di politica e di cronaca. Dal 1996 al 2000 ha condotto il telegiornale sportivo di TMC Sport. Poco dopo è entrato a fare parte del team del Tg di La7, conducendo prima il Tg delle ore 12.30 e successivamente quello delle 7.30. Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato al programma Propaganda Live su LA7.

Quanto alla vita privata, non si sa se Paolo Celata sia sposato o abbia una fidanzata, ma pare che sia in buoni rapporti con la collega giornalista parlamentare Alessandra Sardoni, 55 anni, che ama il balletto classico e in passato ha lavorato a Mediaset, Video Music e Repubblica. Per il resto, anche Paolo Celatai come molti suoi colleghi giornalisti utilizza molto i social, specie Twitter, dove conta oltre 45.000 follower e cui condivide informazioni e post sull’attualità politica e non solo.

