Grande Fratello Vip, lite Pago-Serena. Parla Alessandro: “Mi ha cercato lei”

Al Grande Fratello Vip Signorini mostra la versione del tentatore di cui si era invaghita Serena Enardu: ecco cosa ha detto Alessandro.

Per concludere la questione Pago-Serena Enardu, Alfonso Signorini ha voluto mostrare alla coppia una clip in cui il presentatore del Grande Fratello Vip parla con Alessandro della sua relazione con Serena. Il direttore di ‘Chi’ vuole sapere dall’ex tentatore che tipo di sentimento provava nei confronti della fidanzata di Pago e questo risponde: “Dire che ero innamorato mi sembra eccessivo. Si era instaurato un bel rapporto”.

A quel punto gli viene chiesto un’opinione su quel “like” che ha fatto scoppiare la lite la settimana scorsa. Alessandro spiega che secondo lui non c’era un secondo fine da parte della Enardu. L’ex tentatore dice anche che nei mesi successivi è rimasto un solo un rapporto d’amicizia e nient’altro. Infine ha aggiunto: “A Natale mi ha cercato lei, per farmi gli auguri. Io non l’ho cercata più”.

Pago e Serena fanno pace

Dopo aver visto il video, Pago e Serena rimangono qualche istante da soli. La ragazza sembra preoccupata, ha gli occhi lucidi e la voce rotta, ma lui la tranquillizza e le dice: “E’ il passato, basta. Non piangere”. Dopo quelle parole Signorini irrompe in casa e chiede alla Enardu di andare nel confessionale. Qui fa vedere un video in cui Alessandro ammette di essere stato insieme a lei per un weekend, ma quando gli viene chiesto se “hanno consumato”, evita di rispondere e dice che bisognerebbe chiederlo a lei.

Il conduttore allora rivolge la domanda alla concorrente e lei si cela dietro al diritto di privacy: “Quello che è successo tra me e Alessandro deve rimanere tra me, lui e Pago, che sa tutto”. Il cantante sardo viene interpellato e conferma di sapere tutto quello che è successo tra la sua fidanzata ed il tentatore, quindi chiude una volta per tutte la polemica: “Eravamo lasciati, volete sapere quante donne ho avuto? Una volta lasciati ognuno era libero di fare ciò che voleva. So già tutto”.