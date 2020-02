Mondo digitale in Italia: più di 49 milioni di accessi al giorno

Presenza sul web e apertura nei confronti del mondo digitale, scopriamo il rapporto che gli italiani hanno con la rete e con i social network.

Secondo i dati del repost Digital 2020, sono più di 49 milioni gli accessi in rete giornalieri da parte degli italiani, ed il 92% viene effettuato tramite smartphone e tablet. Si parla di una media di permanenza online di circa sei ore al giorno, impiegate maggiormente in ascolto di musica in streaming, poadcast, video e web radio. In rapida ascesa anche lo shopping online, che conta una percentuale del 77% di italiani che hanno acquistato prodotti in rete. Cresce inoltre l’interesse nei confronti del gaming, che si snoda tra utenti giocatori e utenti che seguono in diretta partite altrui.

Leggi anche-Dipendenza smartphone | italiani intossicati | “Abitudini modificate”

Per quanto riguarda le piattaforme social, sono 35 milioni gli italiani che ogni giorno effettuano l’accesso, con una permanenza media di circa due ore. La piattaforma più gettonata è senza dubbio Youtube, seguita da Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Quest’ultima registra però un aumento di utenza pari al 10%, l’incremento più veloce di tutti quelli registrati nel 2019 inerenti ai social. Anche TikTok e Pinterest risultano in ascesa, soprattutto TikTok, utilizzato dall’11% degli italiani. Marginali invece rimangono gli incrementi di piattaforme come Snapchat, WeChat e Twitter.

Leggi anche- Dipendenza da internet, arriva un ‘Timer’ per sui social network per gli adolescenti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mondo Digitale: gli smartphone sono i dispositivi preferiti dagli Italiani. Vediamo quali altri prodotti tecnologici sono di tendenza in Italia.

Attualmente circa il 94% della popolazione italiana possiede uno smartphone. Si parla di un totale di più di 80 milioni di contratti sottoscritti, volti all’acquisto di questi ultimi. Ma non sono solo i dispositivi mobili a suscitare l’interesse della popolazione. Prodotti smartwatch e tech da indossare sono in rapida diffusione, posseduti attualmente da circa 1 italiano su 7. Anche i dispositivi smart home e le tecnologie per la realtà virtuale sono in ascesa, ma rimangono marginali.

Leggi anche-Come viaggeremo nel futuro? Robot, realtà virtuale e tour nello spazio