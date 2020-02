Uomini e Donne, Ida Platano piange disperata: ecco cos’è successo

Ida Platano è tornata a sorpresa nello studio di Uomini e Donne e il suo comportamento ha lasciato il pubblico senza parole.

L’appuntamento con la sfilata di oggi pomeriggio (titolo: “Stasera mi dirai di sì”) nello studio di Uomini e Donne si è rivelato molto più movimentato del previsto. Il motivo? Più d’uno: la mise “scandalosa” di Gemma Galgani, i due meravigliosi abiti da sposa che hanno vinto la sfida finale, ma anche e soprattutto il grande e inaspettato ritorno di Ida Platano, sempre più provata dalle sue delusioni d’amore.

Le amare lacrime e i duri silenzi di Ida Platano

Il ritorno di Ida Platano nello studio di Uomini e Donne in occasione dell’odierna sfilata è stato tutto fuorché felice e spensierato. La bella dama, con indosso un meraviglioso abito “a tema” ricoperto di paillettes dorate, ha stupito tutti con un pianto inaspettat e con pesantissimi.

Alla fine della passerella, Ida Platano ha invitato a farle da cavaliere Gianni Sperti, il quale le ha donato una rosa rossa. Ma la cosa non è bastata a tranquillizzare Maria De Filippi, che ha poi domandato a Ida se andasse tutto bene. A quel punto il suo volto si è oscurato: il suo sorriso, già triste, si è spento definitivamente e la ragazza ha cambiato argomento senza neppure rispondere alla conduttrice.

Il convitato di pietra è Riccardo Guarnieri: ormai è evidente che tra lui e Ida Platano c’è qualcosa (anzi molto) che non va. Ma la Nostra, lungi dal raccontare nei dettagli quanto sta accadendo con il suo (ex?) amato, si è trincerata in un mutismo impenetrabile. Anche Gemma Galgani, vedendo l’amica a tal punto sconvolta, è scoppiata a piangere, tanto per dare un’idea della tensione che si respirava in studio. Per il monento, Ida si limita a promettere che quando si sentirà pronta, e solo allora, romperà il silenzio…

