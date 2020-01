Gemma Galgani malore: la dama torinese era impegnata nelle registrazioni di ‘Uomini e Donne’ quando è avvenuto l’imprevisto.

Malore per Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’. Impegnata nelle registrazioni della prossima puntata dell’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi, la dama torinese ha accusato un mancamento mentre si trovava in studio.

Stavano andando in corso le dinamiche per il Trono Over, poi però ecco il malore a Gemma Galgani. Ed il tutto sarebbe da attribuire ad un episodio alquanto singolare. C’entrerebbe infatti l’imitazione di Massimiliano di Richard Gere, con una pregevole interpretazione de ‘L’Ufficiale Gentiluomo’. Questo avrebbe portato la 69enne piemontese ad avere difficoltà nello stare in piedi. A chiamare un medico per farlo intervenire direttamente in studio ecco Tina Cipollari. L’amica-nemica ha provveduto ad allertare i soccorsi, con Gemma visitata sul posto.

Gemma Galgani malore, il medico interviene in studio

Tutto a posto però, per fortuna. Non trapela niente di preoccupante. Presto la Galgani tornerà al top della forma, sarà necessario qualche giorno. Nel frattempo lei ha salutato i fans augurando loro un felice 2020 la settimana scorsa con il seguente post su Instagram.