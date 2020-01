Uomini e Donne, Ida Platano piange disperata: “Tra me e Riccardo…”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono a quanto pare lasciati. L’ex dama di Uomini e Donne ha il morale a terra e scoppia a piangere in tv…

Il matrimonio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, “promessi sposi” di Uomini e Donne, non s’ha da fare. A quanto pare i due amanti si sono di nuovo lasciati, e stavolta la rottura – a giudicare dalla reazione di lei – potrebbe essere definitiva e irrimediabile.

La fine di un (altro) amore a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dovevano sposarsi. La coppia nata sotto i riflettori nel Trono Over di Uomini e donne, popolarissimo programma condotto da Maria De Filippi, sembrava pronta a convolare a nozze e giurarsi amore eterno, con tanto di anello e proposta in televisione. Ma sembra proprio che i due si siano lasciati di nuovo.

Ida aveva già lasciato trapelare qualche indizio, pubblicando nelle storie del suo account Instagram alcuni post con canzoni romantiche, ma tristi, per poi confessare di avere il “morale a terra”. La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata durante la registrazione del Trono Over: in studio per parlare della sua relazione, la Nostra ha avuto una strana reazione proprio sulle domande che riguardano la sua (ex?) dolce metà.

Quando le è stato chiesto di Riccardo, Ida è rimasta in silenzio, dopo di che ha cominciato a piangere a dirotto. Inutili le richieste di spiegazione da parte del pubblico e della regia del programma: l’ex dama ha continuato a versare lacrime. su lacrime senza proferire parola. Per il momento il condizionale è d’obbligo, ma c’è chi è pronto a scommettere che l’annuncio della rottura “ufficiale” sia solo questione di ore…

Visualizza questo post su Instagram 2020 non ti temiamo! Auguri a tutti per un buon anno nuovo!🎆💓🥂 Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 3 Gen 2020 alle ore 1:53 PST

