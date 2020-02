Bambino salva mamma | segue le istruzioni del 112 al telefono

Ad Alessandria bambino salva mamma dopo che la donna aveva avuto un attacco di convulsioni ed era svenuta. Lui però non si perde d’animo.

Un bambino salva la mamma che si era sentita improvvisamente male. La donna ha perso i sensi a seguito di un malore sopraggiunto senza alcun preavviso. Lui però, nonostante i suoi soli 8 anni, ha pensato bene di telefonare al numero di soccorso per cercare di ottenere aiuto nel modo più immediato possibile.

Il piccolo sapeva bene che in caso di emergenza andrebbe sempre composto il 112. E lui così ha fatto. La vicenda è accaduta in una località della provincia di Alessandria, con il bimbo che era da solo con la madre. D’un tratto la donna è svenuta, crollando esanime sul pavimento. Lui ha preso il telefono e ha descritto all’operatore dall’altra parte della cornetta quello che era accaduto. Ma prima aveva provveduto ad avvisare il papà, assente per lavoro.

Bambino salva mamma, la donna aveva le convulsioni ed è svenuta

Anche l’uomo ha allertato i soccorsi. Nel frattempo però suo figlio era già al telefono con i soccorritori, che lo stavano istruendo sul da farsi. Poi sono arrivati anche a casa, nel breve volgere di pochi istanti, col piccino che ha aperto loro la porta. Il bambino che salva la mamma con così tanta intrapendenza ha ricevuto i complimenti proprio dagli stessi soccorritori. I quali hanno riscontrato il manifestarsi delle convulsioni nella donna, con annesso ricovero in ospedale. Ben presto il quadro clinico di lei è migliorato ed ora il peggio è alle spalle.