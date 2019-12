Bambino salva papà | a 3 anni monta sul suo giocattolo e va nel traffico

Un bambino salva papà svenuto per un malore. Colpisce l’età del piccolo, che a soli 3 anni ha compiuto un qualcosa di davvero impensabile.

Un bambino salva il papà in maniera incredibile. Questa è una storia di quelle che davvero possono accadere soltanto a Natale. Il piccolo Stefan Snowden, di appena 3 anni, si è accorto che il padre Marc aveva qualcosa che non andava. E così ha pensato bene di mettersi sul suo giocattolo elettronico e ad avviarsi in strada alla ricerca di aiuto. Dopo qualche centinaio di metri qualcuno ha avvistato il bambino, intuendo subito come stesse accadendo qualcosa di grave. Il fatto ha avuto luogo a Twenty, in Inghilterra. Sono state in particolare due donne ad accorgersi del piccolo, che si stava aggirando da solo in strada senza alcun adulto accanto a sé. La mamma del piccolo Stefan non era in casa perché assente per lavoro.

LEGGI ANCHE –> Alessandro Borghese figlio | “Mai visto ma l’ho riconosciuto legalmente”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambino salva papà, come stanno adesso

Per quanto riguarda Marc, quest’ultimo soffre di una non meglio specificata patologia. Per la quale già in passato ha accusato dei malori. Stefan si è spaventato ed è uscito di casa sul suo giocattolo, tra l’altro percorrendo il tratto compiuto in strada tra gli altri veicoli. Una delle donne ha bloccato il traffico e l’altra lo ha raccolto con sé, tranquillizzandolo. Ora sia Stefan che Marc stanno bene, per fortuna, con questa storia del bambino che salva il papà che è diventata virale e che sta facendo rapidamente il giro del web. Ne stanno parlando tantissimi network.

LEGGI ANCHE –> Livorno, bambino salva la vita ad un turista che stava per annegare