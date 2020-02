Alberghi per dormire sotto le stelle: le cupole di vetro

Dove andare in Italia e nel mondo e quali sono gli hotel per ammirare il cielo dalla stanza

Il soffitto più bello del mondo è quello naturale, ossia un cielo trapunto di stelle. Se pensate che per poter ammirare l’immensità della volta celeste dobbiate dormire all’aperto in piena estate vi state sbagliando. Ci sono infatti diversi hotel che hanno qualcosa di davvero speciale: un soffitto di vetro per poter ammirare il cielo. Queste incredibili strutture permettono di vedere tutta la natura che circonda consentendo così di osservare fenomeni come l’Aurora Boreale (molti di questi hotel si trovano sopra il Circolo Polare Artico) o semplicemente di poter osservare le stelle. Vi state chiedendo se esiste qualcosa di più romantico? Probabilmente no.

Hotel con cupole di vetro per dormire sotto le stelle

Una celeberrima canzone parlava di un ‘cielo in una stanza’, e in molti lo avranno immaginato e sognato. Ora in questi alberghi con cupole di vetro potrete avere davvero il cielo dentro la vostra stanza. Il soffitto è infatti di vetro così da vedere la bellezza esterna mentre si sta caldi e riparati dentro. Addormentarsi sotto le stelle avvolti da una morbida coperta in un soffice letto è indubbiamente una delle cose più romantiche e belle che ci possano essere.

Ma dove andare per poter soggiornare in un hotel così? Molti di questi hotel di vetro si trovano piuttosto distanti da noi, ma ora anche in Italia si sta diffondendo il glamping, ovvero il campeggio glamour che si pratica nelle bubble room. Si tratta di una sorta di enormi bolle di plexiglass trasparenti attrezzate con tutti i comfort immerse nei posti naturali più belli del globo. Italia compresa.

Hotel con cupole di vetro e bubbles hotel nel mondo

Dapprima gli hotel con cupole di vetro sono stati una caratteristica degli alberghi della Lapponia o di alberghi di lusso delle Alpi. Poi questa particolarità si è diffusa con il glamping diventando sempre più comune e prendendo caratteristiche anche sorprendenti. Ecco alcuni dei più bei alberghi con cupole di vetro o bubbles room del mondo.

Finn Lough Resort- Irlanda del Nord

Se volete trascorrere qualche giorno nella verde Irlanda del Nord il posto più romantico è indubbiamente questo bubble hotel che offre delle stanze dotate di tutti i comfort per un riposo davvero stellare.

Fuori il freddo e la neve, dentro il calore di un letto morbido intorno l’immenso spettacolo dell’aurora boreale e di un’infinità di stelle. In questo resort in Lapponia potrete alloggiare negli igloo di vetro immersi nella splendida natura.

E’ stato uno dei pionieri in Francia delle Bubble Rooms. In questo resort a gestione familiare ce ne sono cinque di divero tipo e tutte arredate e costruite con una particolare attenzione all’ambiente.

In questo luogo si va ben oltre il glamping. Per poter alloggiare qui dovete amare l’avventura e non soffrire di vertigini. Già perché queste speciali capsule si trovano a 400 metri di altezza sul costone di una montagna e per arrivarci dovrete affidarvi a una zip line o scalare con una ferrata. Ci troviamo nella Valle Sacra in Perù e il panorama una volta arrivati fin quassù è davvero sbalorditivo.

Vino e cielo stellato sono le parole d’ordini di questo eco resort. Si trova nella Valle de Guadalupe, zona vinicola del Messico, e qui ci sono 10 eco bubble dotate di ogni comfort du lusso: dal wi-fi all’aria condizionata al letto king size.

Igloo di vetro immersi nella natura fra neve e cielo stellato. In questi igloo avrete la possibilità di godere di ogni comfort di lusso e di avere la possibilità di ammirare l’aurora boreale mentre siete avvolti dal piumone.

La spettacolare natura delle Alpi davanti ai vostri occhi. Ecco lo scenario con cui potrete addormentarvi in questo hotel che offre sistemazioni con vetrate affacciate su queste spettacolari montagne. Panorami mozzafiato, neve e un cielo stellato impossibile chiedere di più.

Bubbles hotel in Italia: dormire e vedere il cielo

In Italia sono ancora poche le strutture che consentono di dormire sotto un cielo di stelle. Ma sono sempre più numerosi gli hotel e i B&B che stanno creando le bubble rooms.