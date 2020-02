Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti | sasso colpisce la loro auto

Una brutta disavventura per il duo Stefano Fresi Alessandro Benvenuti. Gli attori stavano viaggiando in macchina quando è avvenuto un incidente.

Gli attori Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti hanno vissuto una bruttissima disavventura. I due stavano viaggiando insieme in auto e si trovavano in Abruzzo. All’improvviso, una volta giunti presso Avezzano, in provincia de L’Aquila, un sasso ha colpito la loro vettura. Non si sa se per una caduta accidentale o se per il gesto sconsiderato di qualche teppista.

Fatto sta che il parabrezza della loro macchina è finito in frantumi, anche se ha contribuito ad attutire l’impatto con l’interno. La cosa per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, con Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti che non hanno riportato ferite. Alla conduzione del veicolo c’era proprio Fresi, che stava guidando verso Roma sull’Autostrada A25. Entrambi si erano esibiti al teatro comunale di Gessopalena, piccola località della provincia di Chieti. Fresi si è diretto presso la più vicina stazione di servizio, la Montevelino Nord a Magliano dei Marsi. Per fortuna non c’è stata alcuna conseguenza per entrambi, come detto, ma solo del comprensibile spavento.

