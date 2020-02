Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 10 febbraio

Appuntamento a questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale5: ecco le anticipazioni di oggi con tantissime novità

Appuntamento a questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Questa sera ci saranno colpi di scena con un confronto tra Serena Enardu e Miriana Trevisan: l’ex moglie sarebbe pronta ad entrare nella casa per avere un confronto con l’attuale compagna del cantautore sardo. L’annuncio è arrivato dallo stesso Signorini ai microfoni di Verissimo: “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire. Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”. Inoltre, la Trevisan potrebbe dare una brutta notizia all’ex marito. Successivamente ci sarà l’ingresso nella casa di Lory Del Santo, che avrà un confronto con Antonio Zequila visto che tra di loro c’è stato un flirt tanti anni fa. Infine, si parlerà anche della storia d’amore nata tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le curiosità

Successivamente verrà trattato il caso di Antonella Elia, che mentre stava nella casa, il suo fidanzato si è rivisto con la sua ex. Infine, si passerà all’eliminazione con il ballottaggio che vede protagonisti Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Fabio Testi: chi abbandonerà la casa? Appuntamento a questa sera su Canale5 con una nuova puntata con colpi di scena da non perdere. Novità importanti che faranno appassionare i telespettatori da casa con Alfonso Signorini padrone assoluto dopo la pausa della scorsa settimana.