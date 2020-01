Oscar 2020, nomination: Joker davanti a The Irishman, 1917 e Tarantino

Oscar 2020, annunciate tutte le nomination: Joker corre per 11 statuette, davanti a The Irishman, 1917 e C’era una volta a Hollywood.

Sarà una sfida apertissima quella per gli Oscar 2020, la cui consegna è prevista domenica 9 febbraio. Oggi la Academy di Hollywood ha annunciato le nomination e ci sono poche sorprese. Forse la meno scontata è la scelta di inserire “Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho nella lista dei migliori film.

Nomination Oscar 2020: nomi e favoriti nella corsa

Nel complesso, sono ben 11 le nomination per “Joker” di Todd Philips, quindi a 10 ci sono “The Irishman” di Martin Scorsese, “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino e “1917” di Sam Mendes. Alla cerimonia del 5 gennaio dei Golden Globe, questi ultimi 2 film erano quelli che erano andati meglio, vedremo se riusciranno a confermarsi agli Oscar 2020. Le quattro pellicole sono in corsa per il miglior film insieme a Ford vs Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story e appunto Parasite.

Sorpresa Parasite con Bong Joon-ho candidato insieme ai 4 “filmoni” anche per la miglior regia. I 5 candidati per la statuetta di miglior attore protagonista sono Antonio Banderas (Dolor Y Gloria); Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood); Adam Driver (Storia di un Matrimonio); Joaquin Phoenix (Joker); Jonathan Pryce (I Due Papi). Escluso Robert De Niro, protagonista di ‘The Irishman’, ma il film di Scorsese ottiene 2 nomination per il miglior attore non protagonista, con Al Pacino e Joe Pesci. Le 5 candidate come miglior attrice sono Cinthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio), Saoirse Ronan (Piccole Donne), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy).

Le altre nomination agli Oscar 2020

Di seguito la lista delle altre nomination:

Migliore attrice non protagonista

Cathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Piccole Donne)

Margot Robbie (Bombshell)

Migliore attore non protagonista

Tom Hanks (Un amico straordinario)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a… Hollywood)

Sceneggiatura originale

Cena con Delitto – Knives Out

Storia di un Matrimonio

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Sceneggiatura adattata

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

I Due Papi

Montaggio

Ford vs Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Fotografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a… Hollywood

Film internazionale

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

Costumi

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C’era una volta a… Hollywood

Montaggio audio

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Sonoro

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

C’era una volta a… Hollywood

Colonna sonora

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Canzone originale

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet

Nomination per documentari, film di animazione e cortometraggi

Film d’animazione

Dragon Trainer 3: il mondo nascosto

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Cortometraggio animato

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Cortometraggio live action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

Lungometraggio documentario

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Effetti visivi

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Scenografie

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Trucco

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917