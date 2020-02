L’Amica Geniale: dove è ambientata la serie tv – VIDEO

Dove è ambientata la serie tv di successo L’Amica Geniale: i luoghi in cui è stata girata la fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Sappiamo che è girata a Napoli, ma dove è ambientata la serie tv L’Amica Geniale? La popolare serie televisiva L’Amica Geniale è ambientata nel Rione Luzzatti-Ascarelli.

Il quartiere popolare della periferia orientale di Napoli negli ultimi anni ha avuto a che fare con un progetto di riqualificazione. Questo anche grazie alla serie tv diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Ambientazione della serie televisiva L’Amica Geniale: ecco i luoghi

Il quartiere dunque è ormai noto ovunque proprio perché qui è stata girata la nota fiction. Ma in realtà, anche fino a poco tempo fa, non sono sfuggite le denunce riguardanti il degrado del rione. Denunce che oggi vengono in parte sostituite da una nuova vitalità che questi luoghi stanno vivendo. Infatti, il rione è diventato una sorta di rione dei murales.

La riqualificazione avviene sul modello vincente del “Parco dei Murales” di Ponticelli. Tutto è partito da un progetto legato alla serie televisiva che su Raiuno ha avuto nella prima stagione ascolti da record e che sembra doversi confermare anche per la nuova stagione. Alcuni alunni che vivono il quartiere insieme alle loro insegnanti hanno realizzato alcuni disegni dopo aver letto pagine dell’opera di Elena Ferrante. Quei disegni sono poi stati ‘trasferiti’ in un murale realizzato dallo street artist di fama, Gomez. Il murale rappresenta le 2 protagoniste della serie televisiva.