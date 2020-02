Appuntamento questa sera su RaiUno a partire dalle 21:25 con L’Amica geniale: ecco tutte le anticipazioni e la trama della puntata

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di L’amica geniale 2 intitolata “Il nuovo cognome”. Si riparte dal matrimonio di Lila con il suo viaggio di nozze dopo che aveva sposato Stefano Carracci. Lila viene picchiata dallo sposo, ma scoprirà durante il viaggio di aspettare bambino dedicandosi all’attività di famiglia. Successivamente Elena continua i suoi studi e continuerà il suo rapporto con Antonio, ma penserà sempre al suo primo amore, quello verso Nino Sarratore. Il rapporto tra i due quando lei chiede aiuto ai Solara per non far partire Antonio per il servizio militare, nonostante lui non vuole avere a che fare con loro.

Stasera in Tv, L’amica geniale – Il nuovo cognome: la trama

Lila per le vacanze estive ad Ischia ritrova Nino e tra i due nascerà una grande passione. Ed Elena si arrabbia con la sua amica visto che l’ha nascosta il fatto. Lila continua a subire violenze dal marito Stefano, ma a poco a poco. I due litigano per una foto di Lila in abito da sposa esposta in un negozio del centro. Una volta terminato il liceo Elena vince una importante borsa di studio e parte per l’Università di Pisa. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 10 febbraio, su RaiUno a partire dalle 21:25.