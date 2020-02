Sanremo 2020, Amadeus commosso si mette a piangere in conferenza stampa. A seguito del grande successo della kermesse canora, il conduttore non trattiene le lacrime di fronte ai giornalisti.

Le emozioni legate a questo 70esimo Festival della canzone italiana non finiscono. Anche il giorno successivo alla conclusione della kermesse canora, la commozione coinvolge il presentatore dello spettacolo campione di ascolti in queste giornate.

Sanremo 2020, lacrime per Amadeus durante la conferenza stampa

Si è da poche ore conclusa la finale del Festival di Sanremo 2020, nella quale Diodato è stato incoronato vincitore della 70esima edizione della gara canora. All’indomani di quella che si è rivelata un’altra serata di grandissimo successo in termini di ascolto per la Rai, la conferenza stampa di oggi ha avuto come protagonista un Amadeus decisamente commosso e che non è riuscito a trattenere le lacrime ripensando ai giorni scorsi. Soddisfatto del lavoro svolto, il conduttore della kermesse ha infatti affermato tra le lacrime: “Non fate così, ho 57 anni! E si sa che con l’età si diventa più sensibili.”.

Per Amadeus infatti è stata grande la soddisfazione per essere riuscito a portare a termine un Festival esattamente come lo aveva pensato, riuscendo ad avere al fianco l’amico da tutta una vita, ovvero Fiorello. Per altro questa edizione del Festival si è rivelata particolarmente fruttuosa per la Rai in termini di raccolta pubblicitaria. Con soddisfazione del direttore di Rai1, Stefano Coletta infatti, la raccolta ha superato i 37 milioni di euro.

Amadeus ha oggi manifestato la propria commozione anche per la fiducia che gli ha da subito concesso la Rai e che a suo avviso è stata ripagata. L’intera sala stampa ha per altro conferito il proprio plauso al conduttore alzandosi interamente in piedi e salutandolo con un lungo e caloroso applauso.

Infine Antonio Marano, il presidente di Rai Pubblicità, nel ringraziare Amadeus del successo raggiunto, ha regalato al presentatore un pallone dell’Inter autografato dalla squadra. Team che il conduttore seguirà dal vivo oggi, recandosi a San Siro per seguire questa sera il derby milanese.