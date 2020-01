Bambina morta | a 2 anni si addormenta e non si risveglia

Una bambina morta in circostanze ancora da chiarire ha lasciato una intera comunità affranta. Le autorità indagano sul decesso.

Si chiamava Aaliyah Jayde Nolan la bambina morta a casa sua ad Alsager, località nella regione inglese del Cheshire. Il decesso risale allo scorso 23 gennaio e parenti ed amici hanno lanciato una pagina Go Fund Me per raccogliere fondi per il suo funerale. La pagina relativa a questa sfortunata bambina morta recita quanto segue. “Questa è la bellissima Aaliyah-Jayde Nolan che ha tristemente chiuso gli occhi per l’ultima volta giovedì, a soli 2 anni. Sto facendo del mio meglio per raccogliere fondi per la sua fantastica mamma. E per la famiglia e gli amici che sono assolutamente devastati. Tutto questo allo scopo di aiutare a dare a questa bellissima principessa l’ultimo saluto che merita. Ogni singolo euro sarà di aiuto”. Ma sembra che il decesso di Aaliyah possa essere la conseguenza di un qualcosa sul quale ora le autorità stanno indagando. Verrà aperta un’inchiesta in una data da stabilire. Nel frattempo la piccola ha già ricevuto due significativi omaggi, con una veglia a lume di candela ed un lancio di palloncini.

Bambina morta, dopo essersi addormentata non si è più svegliata

Sabato 1° febbraio avrà luogo pure una passeggiata commemorativa a Nantwich, a partire dalle ore 13:00. Il Coppenhall Club di Crewe terrà una raccolta fondi per il bingo il prossimo 12 febbraio, per pagare i costi per una panchina commemorativa da tributare alla bambina morta. Da quel che si apprende, la povera Aaliyah si era addormentata per non svegliarsi più. Era perfettamente sana e senza alcun tipo di patologia o di problematiche di salute in corso. Proprio per questo le forze dell’ordine intendono procedere con la raccolta di indizi, per capire cosa possa avere reciso la vita della sfortunata bimba. Nei prossimi giorni dovrebbe avere luogo anche un esame autoptico sul suo corpicino.

