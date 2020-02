Verona Juventus: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La Juventus cade in casa dell’Hellas Verona dopo esser passata in vantaggio con Cristiano Ronaldo: Borini e Pazzini i protagonisti della rimonta della squadra di Juric

Una sconfitta che potrebbe riaprire il campionato italiano. La Juventus perde 2-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona: Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri con un gol sensazionale, poi Borini e Pazzini firmano la rimonta della squadra di Juric. Ancora una prova sottotono per gli uomini di Sarri, che non riescono ad esprimere un gioco entusiasmante.

Verona-Juventus 2-1, il tabellino del match

VERONA (3-4-1-2): Silvestri 6 5; Rrahmani 6,5, Gunter 6,5, Kumbulla 7; Faraoni 6,5, Veloso 6,5 (57′ Verre 6), Amrabat 6,5, Lazovic 6,5 (79′ Dimarco sv); Pessina 6; Borini 7, Zaccagni 6,5 (69′ Pazzini 7). A disposizione: Adjapong, Berardi, Bocchetti, Dawidowicz, Di Carmine, Empereur, Eysseric, Radunovic, Stepinski. Allenatore: Juric.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6, Cuadrado 5,5, de Ligt 5,5, Bonucci 6, A.Sandro 6; Bentancur 5,5 (81′ De Sciglio sv), Pjanic 6, Rabiot 5,5; D.Costa 6 (72′ Ramsey 6), Higuain 5,5 (59′ Dybala 6), Ronaldo 6,5. A disposizione: Buffon, Coccolo, Matuidi, Olivieri, Pinsoglio, Rugani. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Massa.

MARCATORI: 64′ Ronaldo (J), 75′ Borini (J), 86′ su rig. Pazzini (V).

NOTE: Ammoniti Lazovic, Pessina (V); A.Sandro, Dybala, Bonucci (J). Recupero: 1′ e 6′ .

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta* 42; Roma* 39; Verona 34*; Bologna* 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Torino* 27; Sassuolo 26; Fiorentina* 25; Udinese 24; Sampdoria* 23; Lecce 19; Genoa 16; Brescia e Spal 15