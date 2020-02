Sanremo 2020 | Achille Lauro avvisa il pubblico: “Questa notte morirò”

Achille Lauro avvisa il pubblico, innamorato di lui al Festival di Sanremo 2020, con un tweet davvero misterioso: “Questa notte morirò”.

Achille Lauro è uno dei protagonisti indiscussi di questo Festival di Sanremo, giunto quest’anno alla sua 70esima edizione. Fin dalla prima serata ha saputo conquistare il pubblico dell’Ariston, spogliandosi durante la sua esibizione e restando a cantare indossando solo una tutina semitrasparente ricoperta di brillantini. Il momento rappresentato sul palco, ha poi spiegato Achille sui suoi profili social, è quello in cui San Francesco si spoglia dei propri abiti e di ogni bene materiale per dedicare la sua vita alla religione: “La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e dell’utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera. Sanremo è il più grande palcoscenico per la canzone, ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare delle performance complete. Il futuro mi vedrà sempre più impegnato in varie forme di arte, senza mai allontanarmi dalla mia prima musa ispiratrice, la musica”. La performance è stata organizzata in collaborazione con Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci.

Achille Lauro e il tweet prima della Finale di Sanremo 2020: “Questa sera morirò”

Pochi minuti fa Achille Lauro ha di nuovo sorpreso i suoi fans su Twitter, dove ha pubblicato: “Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti”, accompagnando dagli hashtag #Sanremo2020 e #menefrego. Dopo le performance delle sere passate, tutte molto “nuove” nel panorama musicale italiano, non sappiamo davvero cosa aspettarci. Il ragazzo sarà il decimo artista ad esibirsi questa sera, cosa avrà preparato per quest’ultima serata, la più importante? Lo scopriremo tra poco.

Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti.#Sanremo2020 #menefrego — ACHILLE LAURO (@AchilleIDOL) February 8, 2020



