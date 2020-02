Gemma Pedrini, chi è la violoncellista: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Gemma Pedrini, chi è la violoncellista ipovedente dalla nascita che ha scelto di non arrendersi e coltivare la sua passione.

Ipovedente dalla nascita, la milanese Gemma Pedrini è una violoncellista di grande successo. Sciatrice da giovanissima, dopo aver vinto una medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di Sestriere, capisce che la musica è la sua vita.

Ha iniziato a frequentare il conservatorio e diplomatasi nel 2015, all’età di 20 anni, ha deciso non solo di non smettere ma di osare ancora. L’ultimo suo traguardo la doppia laurea con la mamma Mara.

Chi è la violoncellista Gemma Pedrini

La giovane si è infatti laureata in Musicologia e sua mamma in beni culturali. Entrambe si sostengono a vicenda nei loro percorsi. Gemma Pedrini, peraltro, si è esibita al concerto per l’85° compleanno del maestro Ennio Morricone, suonando davanti a lui un brano del film ‘Mission’. Tra le altre collaborazioni, ci sono state quelle con Franco Battiato, Ron e Antonella Ruggiero.

In un’intervista a ‘Famiglia Cristiana’ ha raccontato: “Il regalo più bello è quando qualcuno mi dice che la mia musica l’ha sollevato dalla sofferenza. Sono i momenti in cui anche io riesco a ricambiare il bene ricevuto e ciò mi rende felice”. Gemma Pedrini ha dei sogni che non nasconde: “Una volta laureata vorrei rimettermi a girare per concerti e suonare per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per il Papa. Mi piace molto il modo in cui Francesco è vicino alle persone e come cerca di entrare in empatia con tutti, facendo lui il primo passo”.