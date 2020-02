Ex compagno di Elena Sofia Ricci, chi è l’attore Pino Quartullo

Chi è l’attore Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci: carriera, curiosità e vita privata, dagli esordi ai premi ricevuti.

Nato a Civitavecchia nel 1957, Pino Quartullo si laurea in Architettura, prima di capire che la sua strada è un’altra. Così, si è diplomato in regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e ha conseguito un diploma in recitazione presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti.

Ex compagno di Elena Sofia Ricci, i due hanno avuto una figlia, nel 1996, di nome Emma. Nel 2010 ha sposato la giornalista Margherita Romaniello. Sulla relazione con Pino Quartullo, la Ricci ha spiegato: “Con il mio ex compagno ho capito che ogni rancore, dopo una separazione, va messo da parte per amore dei figli”.

Pino Quartullo: carriera e curiosità sull’attore

Diviso tra cinema e teatro, Pino Quartullo muove i suoi primi passi in questo mondo nei primissimi anni Ottanta. Attualmente, insegna recitazione all’Accademia ACT Multimedia, a Cinecittà. L’attore e regista, nel 1985, realizza un corto insieme al suo amico e collega Stefano Reali, Exit, cortometraggio tratto da un racconto di Luigi Malerba prodotto dalla Rai. Considerato dalla critica un piccolo gioiello, il corto ottiene addirittura una nomination all’Oscar 1987 come “Best Live Short Film”.

Nella sua carriera, ha recitato per diversi registi, da Mario Monicelli a Luigi Magni, passando per Ricky Tognazzi, Pupi Avati e Federico Moccia. Attore anche in diverse fiction televisive, il suo esordio alla regia è nel film del 1992 Quando eravamo repressi, del quale cura anche soggetto e sceneggiatura, oltre a essere l’attore principale.