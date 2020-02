Tutti conoscono Elena Sofia Ricci, ma pochi sanno che il marito dell’attrice, Stefano Mainetti, è un famoso compositore, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Da anni il pubblico televisivo italiano apprezza l’abilità recitativa di Elena Sofia Ricci. Chi segue la televisione la conosce da anni, ma sono in pochi quelli che sanno i dettagli sulla sua vita privata. L’attrice, infatti, è una persona molto riservata e ci tiene molto alla privacy. Non è un segreto che Elena è sposata già da diversi anni e che il suo compagno è Stefano Mainetti. Vi siete mai chiesti cosa faccia nella vita e come si sono conosciuti? Se sì a breve vi racconteremo il loro incontro e chi è il marito della bella attrice.

A raccontare il loro primo incontro è stata proprio Elena in un’intervista: “Eravamo a una festa di beneficenza e mi ricordo che dissi alla mia amica di aver appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita”. Per lei è stato dunque un colpo di fulmine che fortunatamente è stato corrisposto. La coppia si è sposata nel 2001 a Roma, città dove vivono, lavorano e crescono i loro figli.

Chi è Stefano Mainetti

Nato a Roma l’ 8 agosto del 1957, Stefano Mainetti ha sviluppato un’innata propensione per la musica sin da bambino. Quando era piccolo ha cominciato a suonare la chitarra e mentre frequentava il liceo scientifico prendeva anche lezioni al conservatorio. Finita la scuola si è iscritto a Scienze Politiche, ma era ormai chiaro che la sua inclinazione era verso la composizione musicale. Stefano infatti si è laureato in composizione musicale al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Il marito della Ricci lavora soprattutto come compositore di musiche per orchestra, ma negli anni ha anche scritto le colonne sonore per diversi film e serie tv. Nel 2005 ha vinto il premio ‘Miglior tema per la fiction italiana‘ per le musiche di ‘Orgoglio’. Nel 2010 ha invece ricevuto l’onore di poter dirigere la Royal Phillarmonic Orchestra nella cattedrale di Westminster per la prima mondiale di Alma Mater.