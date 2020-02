Verissimo oggi | ospiti e anticipazioni dell’8 febbraio 2020

A Verissimo oggi ci sarà la solita sfilata di grandi ospiti. Dalla Seredova ad Al Bano e non solo, appuntamento con Silvia Toffanin su Canale 5 alle ore 16:00.

Le anticipazioni di Verissimo oggi nella puntata di sabato 8 febbraio 2020 vedono come al solito tanti ospiti illustri nel salotto di Silvia Toffanin. Su Canale 5 a partire dalle ore 16:00 si alterneranno in diversi, a cominciare dalla bellissima Alena Seredova.

La cerca parlerà della sua nuova gravidanza, che arriva a 42 anni. Lei stessa ha dato la splendida notizia pochi giorni fa con un messaggio dolcissimo pubblicato su Instagram assieme al suo compagno, Alessandro Nasi. Lei ha fatto sapere, nella registrazione della puntata di Verissimo che oggi andrà in onda: “Con i miei due figli David Lee e Louis Thomas ho un patto: non sapremo se sarà un maschietto od una femminuccia fino a quando non nascerà”. La Seredova aggiunge altri dettagli: “Sono al sesto mese di gravidanza, il lieto evento dovrebbe aversi a giugno. Spero proprio che la mia storia possa essere fonte di speranza per tutte coloro che si trovano nella mia situazione.

Verissimo oggi, ci sono anche Al Bano e la figlia Romina Jr.

La bellissima Alena continua: “Dopo la fine del mio matrimonio (con Gianluigi Buffon, n.d.r.) pensavo che non mi volesse più nessuno. Addirittura mia madre me lo diceva. Ma qualcuno che ti cerca e che ti vuole c’è sempre al mondo”. Alena dice anche: “Ammetto che stavamo lavorando da un pò su questa cosa. Poi quando io ho smesso di pensarci, ecco la notizia: “Sono incinta”. L’ho scoperto proprio assieme ad Alessandro, sarà il suo primo figlio”. Poi dalla Toffanin ci saranno anche Al Bano Carrisi e sua figlia Romina Jr., ed a seguire la modella ed attrice Cristina Marino. Lei è la compagna di Luca Argentero, ed i due avranno un figlio tra qualche mese, in primavera. Farà seguito una intervista ad Alfonso Signorini, direttore di ‘Chi’ e conduttore del ‘Grande Fratello Vip 4’. Chiusura infine con Valeria Marini e con Elena Sofia Ricci.

