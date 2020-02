Biagio Antonacci, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Biagio Antonacci è uno dei cantanti italiani più noti e apprezzati anche a livello internazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cantautore dal timbro e dallo stile inconfondibili, uniti a un animo “istintivo”, ed eccellente chitarrista, Biagio Antonacci è uno degli artisti più noti e apprezzati sulla scena musicale anche internazionale. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Biagio Antonacci: “Mi porto dietro un terribile senso di colpa”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è nato il 9 novembre 1963 a Milano (Scorpione) e cresciuto a Rozzano, nella periferia milanese, in una famiglia di condizioni modeste. Da sempre appassionato di musica, ha studiato per diventare geometra e parallelamente ha imparato a suonare la batteria.

Nel 1989 Biagio Antonacci ha ottenuto il suo primo contratto discografico e pubblicato Sono cose che capitano, l’album del debutto, un disco che si è fatto notare soprattutto grazie alla canzone Fiore. Nel 1991 ha pubblicato Adagio Biagio, album che gli assicura ampia notorietà presso il pubblico. Un anno dopo è arrivato il singolo Liberatemi, vera e propria rivelazione del Festivalbar: l’album omonimo ha venduto più di 150.000 copie. E’ stato quello il vero inizio di una carriera costellata di successi.

Nel 1993 Biagio Antonacci ha convinto critica e pubblico del Festival di Sanremo con il brano Non so più a chi credere e l’anno successivo l’album che porta semplicemente il suo nome ha venduto oltre 300.000 copie! Nel 1996 è uscito Il mucchio, il primo album al quale ha partecipato anche come produttore, mentre il sesto album, Mi fai stare bene, del 1998, è stato interamente prodotto da lui, e gli ha fruttato qualcosa come più di 1 milione di copie vendute.

Oggi come in passato i tour di Biagio Antonacci fanno sempre il tutto esaurito e ogni nuova uscita è un’ulteriore conferma del talento di cantautore che riesce a coniugare sapientemente energia e poesia e a trasporre in note i sentimenti (e, spesso, la difficoltà che si ha ad esprimerli). Nel 2001 gli è stato tra l’altro attribuito il Premio Lunezia per il testo Le cose che hai amato di più.

Per il resto Biagio Antonacci, grande appassionato di calcio, gioca per la Nazionale Italiana Cantanti, da sempre impegnata sul fronte della beneficenza. Ed è proprio grazie alla Nazionale che ha avuto modo di conoscere Don Pietro Gelmini e scoprire il suo lavoro per il recupero dei giovani emarginati, per poi inizia a impegnarsi attivamente in prima person.

Per quanto riguarda la vita privata, Biagio Antonacci è stato legato a Marianna Morandi, la figlia Di Gianni Morandi, dal 1993 al 2002. Dalla loro relazione sono nati due figli, Paolo nel 1995 e Giovanni nel 2001, ma il cantante e l’attrice non si sono mai sposati. Nel 2004 ha conosce Paola Cardinale, più giovane di 13 anni, che è tuttora la sua compagna: secondo indiscrezioni, i due dovrebbero presto convolare a nozze sull’Isola D’Elba. Paola è mamma di Benedetta, la sua unica figlia femmina (alla quale il cantante è molto legato). Infine, tra i migliori amici di Biagio Antonacci figurano Eros Ramazzotti e Laura Pausini, con la quale nel 2019 ha realizzato una serie di concerti di grande successo.

Leggi anche –> Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme? Ecco la sorpresa ai fan

Visualizza questo post su Instagram Concerto mattutino privato nella bella Riviera ligure. #Sanremo2020 @sanremorai Un post condiviso da Biagio Antonacci (@biagioantonacci) in data: 8 Feb 2020 alle ore 3:10 PST

EDS