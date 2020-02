Thailandia: attacco contro un centro commerciale, almeno 10 morti

Attacco contro un centro commerciale in Thailandia, almeno 10 morti: l’autore sarebbe un soldato che si è anche ripreso mentre spara.

La polizia thailandese ha detto di essere sulle tracce di un soldato che ha aperto il fuoco e ucciso almeno 10 persone. L’agguato è avvenuto nella giornata di oggi nella provincia thailandese di Nakhon Ratchasima.

Krissana Pattanacharoen, portavoce della polizia, ha detto alla CNN: “Al momento stiamo cercando di catturare il giovane. Sia la polizia che le forze militari sono state dispiegate nell’area”.

Attacco in Thailandia: cosa è successo

Pattanacharoen ha affermato che il motivo dell’agguato del soldato, che fa parte di un comando regionale dell’esercito, resta al momento sconosciuto. Il comandante militare, il tenente generale Thanya Kiatsarn, che è sulla scena della sparatoria, ha detto alla CNN: “Non possiamo confermare se ci sono ostaggi”. L’uomo sarebbe barricato all’interno del Terminal 21, un centro commerciale del posto. “Stiamo lavorando alla sua resa”, spiega il comando militare.

“Il sicario ha usato una mitragliatrice e ha sparato a vittime innocenti provocando molti feriti e morti”, ha detto un portavoce della polizia all’AFP, con i media locali che hanno riportato fino a 12 morti. Il bilancio non viene però confermato dalle forze dell’ordine. Il killer, identificato dalla polizia come sergente maggiore Jakapanth Thomma, ha rubato un veicolo dell’esercito e ha anche pubblicato foto e video di se stesso in pieno equipaggiamento tattico durante l’attacco a Korat. video e le foto che circolano online mostrano scene di panico, con la gente in fuga.