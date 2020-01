Incidente Thailandia | van sbanda | i passeggeri volano in strada VIDEO

Il folle volo di alcune persone sbalzate al di fuori del veicolo sul quale stavano viaggiando. La dinamica è terribile, l’incidente in Thailandia.

Giunge la notizia di un terribile incidente stradale avvenuto sulle strade della Thailandia. Coinvolto un van che stava trasportando alcuni turisti, tutti di nazionalità britannica da quanto si apprende.

All’improvviso il mezzo ha sbandato, nel bel mezzo della carreggiata, sgombra da eventuali detriti o corpi estranei. Il veicolo è quindi urtato contro il guard-rail posto alla sua destra, e nell’impatto il portellone posteriore si è aperto, facendo si che alcune persone venissero sbalzate a velocità impressionante. Il van ha anche compiuto delle giravolte sull’asfalto, e questo ha portato altre persone a franare sul manto stradale. Non si conosce il bilancio di questo incidente. Ci sono delle immagini riprese da alcune telecamere di sicurezza del circuito chiuso di sicurezza montato in strada. Le apparecchiature hanno ripreso tutto quanto, e qui è stato possibile stabilire come non ci fossero altri mezzi coinvolti.

Incidente Thailandia, un guasto o peso eccessivo le cause più probabili

Due le ipotesi al vaglio degli investigatori al momento. Si pensa che il tutto possa essere attribuito ad un qualche guasto di qualunque tipo. O più plausibilmente, potrebbe avere avuto un ruolo decisivo in negativo l’elevato peso al quale il mezzo era stato sottoposto. Con troppe persone a bordo ed un peso limite superato, potrebbe risultare molto facile trovarsi in condizioni di guida proibitiva, anche a velocità non eccessivamente sostenute. Difatti l’andatura del veicolo non sembrava esagerata. Ciò nonostante, il van è sbandato in assenza di una situazione di difficoltà. La strada era libera, non imperversava il maltempo e non c’erano ulteriori fattori di disturbo. Una perizia verrà probabilmente svolta sul mezzo coinvolto in questo incidente e da queste indagini sarà certamente possibile ottenere risposte esaustive su quanto successo.

