Fiorello bacia in bocca Tiziano Ferro, clamoroso al Festival: non era previsto

Addio alla lite tra Tiziano Ferro e Fiorello, i due hanno cantato insieme sul palco dell’Ariston e si sono addirittura dati un bacio in bocca!

E’ successo pochissimi minuti fa: durante una breve esibizione canora in duetto, Tiziano Ferro e Fiorello si sono baciati in bocca! Sembra dunque essersi risolta la polemica scoppiata tra i due, dopo che Tiziano ha lanciato in diretta l’hashtag #FiorelloStatteZitto. Il bacio, però, non era previsto: “Ma l’hai fatto davvero! Avevamo detto di lasciare qualche centimetro!” ha esclamato Tiziano dopo il bacio, sorpreso e un po’ imbarazzato. “Vuoi farmi divorziare?” ha chiesto poi, pensando al marito Victor, che lo aspetta negli Stati Uniti. Fiorello ha riso, e con affetto ha salutato Victor.



Potrebbe interessarti anche –> Fiorello rompe il silenzio sulla “lite” con Tiziano Ferro: ecco le sue parole

Bacio in bocca tra Tiziano Ferro e Fiorello a Sanremo 2020

Chissà cosa ne penserà Victor di questo bacio in diretta mondiale! Per fortuna, però, questo improvviso gesto d’amore ha messo fine alle polemiche: non esiste, e non è mai esistita, nessuna lite tra Fiorello e Tiziano. Dopo aver lanciato per scherzo l’hashtag della discordia, #FiorelloStatteZitto, Tiziano aveva chiesto scusa all’amico scrivendo una breve lettera di scuse e lasciandola nel suo camerino. Ieri sera, infatti, Fiorello aveva “serata libera” e non è salito sul palco dell’Ariston. Poco fa i due uomini hanno ricordato insieme l’esordio della carriera canora di Tiziano, iniziata appunto cantando un brano di Fiorello e vincendo un’autoradio grazie all’ottima interpretazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!