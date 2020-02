Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime: cosa è successo – VIDEO

Quarta serata del Festival di Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime durante la conferenza stampa: cosa è successo alla conduttrice.

Lacrime di commozione per Antonella Clerici oggi in conferenza stampa, prima della quarta serata del Festival di Sanremo. A causarle sono state le parole molto sentite del direttore di Raiuno, Stefano Coletta.

Questi ha usato infatti parole forti a favore del ritorno in Rai della nota conduttrice televisiva: “Arrivo a Raiuno dopo tanti anni di direzione e immersione a Raitre personalmente non avevo relazioni con i talent di Raiuno”, ha detto Coletta introducendo l’argomento.

Quindi è andato dritto al punto: “Ho fatto un apprendistato tecnico e televisivo. Ritengo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai 1 da tempo, la ritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l’abbiamo vista”.

Coletta ha proseguito: “E’ autorevole, credo che Rai 1 debba tornare ai volti e alla conduzione e a un codice di autorevolezza, è coraggiosa, autentica. Non ha mai creato filtri con le conduzioni. Antonella sarà un asset dell’ammiraglia anche se ci siamo parlati molto velocemente”. A queste parole, la conduttrice è scoppiata in lacrime davanti ai presenti in sala stampa.