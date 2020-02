Antonella Clerici lutto | “Ora senza di te è tanto dura” FOTO

Antonella Clerici lutto, la conduttrice televisiva ricorda un triste evento che l’ha colpita. Intanto lei è pronta per farsi vedere a Sanremo 2020.

Martedì 4 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2020, con Antonella Clerici ad affiancare il conduttore Amadeus, tra le tante donne che si alterneranno nel corso delle cinque serate previste. Infatti ogni appuntamento vedrà la presenza di due figure femminili diverse.

E l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ si è schierata dalla parte del presentatore tv, aspramente criticato nel corso delle ultime settimane a volte con polemiche francamente eccessive. Proprio questo ha affermato Antonella Clerici. “Occorre abbassare i toni, usare magari un pò più di ironia. Altrimenti ogni situazione finisce con il diventare esasperata. In tutto ciò però la 56enne originaria di Legnano non ha mancato di rivolgere un dolce pensiero a qualcuno che non c’è più. Qualcuno cui la Clerici era molto affezionata. E non si tratta di una persona, bensì del suo amatissimo cane Oliver. Il quattrozampe, un magnifico esemplare di Labrador, venne a mancare proprio due anni fa. Già l’anno scorso la Clerici rivolse un sentito pensiero all’insostituibile Oliver. Ed anche stavolta non ha mancato di fare lo stesso.

Antonella Clerici lutto, lei ricorda l’amatissimo Oliver

“Due anni senza te adorato Oliver un privilegio x Maelle aver potuto giocare tanto con te. Amore infinito”. Sono queste le parole scelte dall’altrettanto amata Clerici per ricordare quel cagnolone che per tanti anni ha tenuto compagnia a lei ed a sua figlia Maelle. Quando si perde un animale domestico la tristezza è comprensibilmente tanta. Perché loro riescono a diventare a tutti gli effetti dei membri della famiglia. E quando non ci sono più, lasciano un vuoto importante che richiede tempo per essere colmato, con i dolci ricordi di quello che è stato.