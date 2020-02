Michele Zarrillo, chi è la figlia Valentina: età, foto, lavoro

Valentina è la primogenita del grande cantautore italiano Michele Zarrillo. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Il grande cantautore italiano Michele Zarrillo è padre di tre amatissimi figli: Valentina è nata all’inizio degli anni Ottanta da una relazione giovanile, mentre gli altri due, Luca e Alice, li ha avuti con la sua attuale compagna Anna Rita Cuparo, con la quale ha saputo costruire una famiglia “allargata” felice e armoniosa. Conosciamo più da vicino la primogenita.

L’identikit di Valentina Zarrillo

La primogenita di Michele Zarrillo, Valentina, è nata nel 1981 da una lunga relazione sentimentale che il cantante aveva intrattenuto negli anni Ottanta con una misteriosa donna – relazione durata circa 8 anni e di cui il cantante ha cominciato a parlare pubblicamente solo parecchio tempo dopo.

Di Valentina sappiamo che attualmente lavora come impiegata in ambito amministrativo, dunque non ha seguito le orme di suo padre, al quale però è molto legata e che ha reso recentemente nonno: è infatti mamma di un bellissimo bambino di tre anni. Sul suo conto, a quanto pare, non circolano molte altre informazioni in rete (e neppure foto ufficiali), complice la scelta di vivere una vita tranquilla e lontana dai riflettori del gossip e dello spettacolo.

