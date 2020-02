Michele Zarrillo, chi è la moglie Anna Rita Cuparo: età e curiosità

Anna Rita Cuparo è la dolce metà di Michele Zarrillo, di vent’anni più giovane del grande cantautore. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Un amore “musicale”: si può definire così il sentimento che lega Michele Zarrillo alla sua dolce metà, Anna Rita Cuparo, un’affermata musicista (anche se meno nota del grande cantautore). Ed è forse (anche) questo il segreto di una relazione che dura ormai da tanto tempo. Conociamola più da vicino.

L’identikit di Anna Rita Cuparo

Anna Rita Cuparo è una violoncellista. Di vent’anni più giovane di Michele Zarrillo, è la compagna storica del grande cantante e con lui condivide la sua passione più grande: la musica. Dopo essersi diplomata in violoncello, Anna Rita ha collaborato con diverse compagnie e orchestre, partecipando spesso anche ai concerti del compagno e ad alcune sue produzioni musicali, come Liberosentire del 2003, L’alfabeto degli amanti del 2006 e Nel tempo e nell’amore del 2008.

Oltre a essere una violoncellista, però, Anna Rita Cuparo fa la mamma a tempo pieno e insieme al compagno cerca di trasmettere il suo amore per la musica ai figli, tenendosi al contempo il più possibile al riparo dai riflettori del gossip e dei social (in rete sembra imporribile trovare una sua foto!). In casa Zarrillo, infatti, capita spesso che si organizzi una jam session dove ognuno improvvisa al suo strumento. Ricordiamo che in famiglia ci sono tre figli: Valentina (nata da una relazione durata 8 mesi che il cantautore ha avuto negli anni ’80), Luca e Alice, nata nel 2012. Il cantautore però non si è mai sposato…

