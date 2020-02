Leo Gassmann, cantante figlio d’arte che lotta per emergere nel nel difficile mondo della musica, è felicemente fidanzato con una ragazza misteriosa.

In questi anni Leo Gassmann, figlio di Alessandro e Sabrina Knaflitz, ha dimostrato di poter diventare un cantante di grandissimo talento. Le potenzialità le hanno notate tutti quando ha partecipato da concorrente ad ‘X-Factor‘. Palcoscenico nel quale quel ragazzo timido riusciva a tramutarsi in un grintoso interprete ogni qual volta partiva la musica. Il suo percorso è terminato prima del gran finale e i giudici gli hanno fatto notare che il suo talento era ancora da sgrezzare.

L’esordio sul palco di Sanremo, concorre tra le nuove proposte, ha confermato quanto di buono visto al talent. Leo Gassmann ha offerto una buona prova sul palco difficile dell’Ariston ed è passato alla finale. Questa sera si gioca le chance di arrivare alla vittoria, ma comunque vada il percorso di crescita professionale pare stia andando nella direzione giusta.

Leo Gassmann, chi è la misteriosa fidanzata

Che Leo sia un ragazzo timido lo si evince ogni volta che, invece di cantante, è chiamato a parlare in pubblico. La sua riservatezza si ripercuote su ogni aspetto della vita, quindi anche su quello più privato, ovvero le relazioni sentimentali. Il figlio d’arte non ha mai parlato di questi aspetti e fino a poco tempo fa non si sapeva nemmeno se fosse fidanzato. Il velo di mistero è stato tolto da alcuni paparazzi che lo hanno beccato in dolce compagnia in un parco di Roma.

Le tenere immagini dei due giovani innamorati che si abbracciano e baciano sul prato sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale ‘Vero‘, poche settimane prima del Festival. Da quel momento in poi non sono emerse nuove informazioni a riguardo. La ragazza, dunque, rimane ancora avvolta nel mistero e non si conoscono né la sua identità né dettagli sulla sua vita.