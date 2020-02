Leo Gassman, chi è la mamma Sabrina Knaflitz: età, foto, carriera

Sabrina Knaflitz è un’attrice italiana, moglie di Alessandro Gassmann e madre di Leo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La bella e brava attrice Sabrina Knaflitz è senz’altro una delle donne più invidiate d’Italia, in quanto moglie dell’altrettanto bello e bravo attore Alessandro Gassman. Nonostante il cognome “esotico” è italianissima e, come il consorte, ha dedicato la sua vita professionale alla recitazione, affermandosi come un’interprete di grande talento e sensibilità, e con una filmografia di tutto rispetto. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Sabrina Knaflitz

Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 novembre 1968, sotto il segno del Sagittario, da padre piemontese di origini austriache e da madre romana. Ha studiato Lettere e non ha mai fatto mistero della sua grandissima passione per il sapere e la poesia. La sua brillante carriera si attrice è cominciata alla fine degli anni Ottanta, dopo aver esordito nel 1988 con I picari di un gigante come Mario Monicelli, cui seguì nel 1990 Il ritorno del grande amico di Giorgio Molteni. È anche un’apprezzata attrice teatrale, e ha tra l’altro fatto da madrina all’edizione 2011 dei premi culturali Alabarda d’oro a Roma.

Sabrina Knaflitz è sposata dal 1998 con Alessandro Gassmann, dal quale nello stesso anno ha avuto un figlio Leo, che nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, giungendo fino alla semifinale, e sempre deciso a seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Per il resto, Sabrina Knaflitz parla correntemente tre lingue (tedesco, francese e inglese) e non ha alcun profilo social, preferendo tenere e la sua vita privata e professionale lontana dal web. Nel corso di un’intervista a Intervisteromane ha raccontato che i genitori non erano particolarmente entusiasti del suo sogno di attrice, ma con il tempo (e il suo successo) si sono ricreduti. Last but not least, Sabrina Knaflitz è anche una bravissima cuoca.

