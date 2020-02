Enrico Melozzi, chi è il direttore d’orchestra: carriera e curiosità

Chi è il direttore d’orchestra teramano Enrico Melozzi, carriera e curiosità: la consacrazione a Sanremo, i premi vinti e le collaborazioni.

Teramano classe 1977, Enrico Melozzi – nonostante la giovane età – è ormai un veterano del Festival di Sanremo, dove ha esordito nel 2012, accompagnando Noemi.

Leggi anche –> Sanremo 2020, Antonella Clerici in lacrime: cosa è successo – VIDEO

Nel 2014, il ritorno al Festival sempre insieme a Noemi, mentre lo scorso anno è stato il direttore d’orchestra per il brano di Achille Lauro ‘Rolls Royce’, anche per l’esibizione in duetto con Morgan.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Alketa Vejsiu ed il fuori onda misterioso | “E l’accordo?”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Enrico Melozzi: la consacrazione a Sanremo e le collaborazioni

Infine, nell’edizione 2020 arriva per lui uno straordinario risultato personale: Enrico Melozzi è il direttore d’orchestra più presente. Sale sul podio per 4 cantanti in gara oltre alla firma di 8 orchestrazioni. In particolare è direttore d’orchestra dei Big Anastasio (Rosso di rabbia), Junior Cally (No, grazie), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr) e, per le Nuove proposte, Fasma (Per sentirmi vivo).

Un risultato sicuramente incoraggiante, per questo giovane professionista con una lunga carriera alle spalle: tra le altre, Enrico Melozzi collabora con importanti cantanti del panorama musicale internazionale, ha fondato nel 2016 a Roma l’Orchestra Notturna Clandestina, di cui è direttore musicale, e ha ottenuto tantissimi riconoscimenti come compositore di colonne sonore per film e cortometraggi. Insieme a Giovanni Sollima, è stato fondatore del gruppo “100 Cellos”, che raduna i migliori violoncellisti del nostro Paese in un progetto unico al mondo.