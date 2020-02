Benevento, denunciate 4 maestre: picchiavano i bambini

Airola, in provincia di Benevento, i Carabinieri hanno effettuato un’indagine contro quattro maestre. L’accusa, quella di maltrattare i bambini.

Le indagini dei Carabinieri di Benevento hanno fatto emergere i maltrattamenti di quattro maestre di Airola nei confronti dei bambini di cui dovevano prendersi cura. Le donne davano schiaffi, colpi sul capo, strattonamenti, pizzichi e punizioni che prevedevano chiudere i bambini in stanze chiuse. Questa situazione agghiacciante ha coinvolto delle maestre di 44, 27, 26 e 24 anni, che lavoravano in una scuola materna privata di Airola. Gli inquirenti, a seguito delle indagini, hanno confermato che i maltrattamenti erano realmente perpetrati dalle maestre nei confronti dei bambini.

L’inizio delle indagini

Le indagini dei Carabinieri sono state avviate dalla denuncia da parte della madre di uno dei bambini della scuola materna; la segnalazione è scattata nel lontano 2018, nei confronti delle maestre. La madre aveva sporto prontamente denuncia a seguito della confessione della figlia di tre anni, che aveva rivelato di essere stata messa in punizione in una stanza buia. Le indagini sono proseguite fino al maggio 2019, i Carabinieri hanno confermato i maltrattamenti grazie all’aiuto delle immagini audio-video eseguite con telecamere nascoste, messe all’interno della struttura. Le docenti sono state denunciate e così, per il momento, sembra concludersi la vicenda. L’ennesima storia che vede la violenza all’interno delle scuole perpetrata proprio dalle maestre.

