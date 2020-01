Scuolabus finisce in un torrente in Germania: muoiono due bimbi

Questa mattina, in Germania, uno scuolabus è uscito di strada ed è finito in un torrente. A causa del violento impatto due bimbi sono morti.

In base a quanto comunicato dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, questa mattina si è verificato un tragico incidente nella regione di Turingia, Germania. Uno scuolabus carico di bambini è uscito fuoristrada e dopo essere scivolato lungo un pendio è finito all’interno di un torrente. Il bilancio dell’incidente, sebbene al momento sia parziale, è già drammatico visto che due dei bambini che si trovavano sul bus sono morti a causa dell’impatto.

Scuolabus finisce in un torrente in Germania: sconosciuti i dettagli dell’accaduto

I dettagli sulla vicenda al momento sono scarni, dunque non è dato sapere per quale motivo l’autista ha perso il controllo dello scuolabus né quale sia l’esatta dinamica del sinistro. Inoltre non si conoscono nemmeno le identità delle due vittime (questo probabilmente per questioni di privacy), ma potrebbero essere rivelate in seguito dopo aver ottenuto il permesso dai familiari. Pare inoltre che ci siano dei bambini che sono rimasti gravemente feriti. Non si conosce però il numero dei feriti né il loro attuale stato di salute.

