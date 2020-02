Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 6 febbraio

Masterchef Italia sfida Sanremo 2020 con nuove prove e i 10 critici gastronomici più temuti: quale concorrente verrà eliminato? Tutte le anticipazioni su stasera in televisione e cosa accadrà durante il cooking show.

Per i giudici di Masterchef 9 e i concorrenti rimasti in 11 questa serata in tv sarà all’insegna degli anni ’80. Dopo l’eliminazione di Annamaria, gli aspiranti chef dovranno dimostrare ad Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri di essere degni del grembiule e… non solo a loro.

Il programma avrà inizio alle ore 21.15 su Sky 1.

Scopriamo insieme sfide e, come direbbe lo chef Bruno Barbieri, chi “stasera andrà a casa”.

Masterchef Italia 9, stesso posto stessa ora

Non si smuove di una virgola in programmazione il cooking show più seguito in Italia e si prepara allo scontro frontale con Sanremo 2020. Ormai ufficialmente fra gli eliminati, Annamaria ha dovuto abbandonare la competizione e toccherà agli aspiranti rimasti vedersela con le prove che, nella messa in onda di oggi, saranno davvero estreme.

Le 3 prove e il Pressure Test:

Mystery Box

Per conquistare un vantaggio cruciare nella competizione, la Mystery dovrà come sempre essere esplosiva.

La differenza sarà che non solo i concorrenti dovranno fronteggiarsi fra loro, ma sotto gli occhi della Guest Star di oggi che sarà lo chef Vincenzo Santoro , di cui gli aspiranti dovranno ripetere l’esecuzione del piatto.

Pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano, Vincenzo Sartori ha reinterpretato il concetto stesso di pasticceria salata.

Le due brigate dovranno competere per soddisfare i palati dei 10 critici più stimati d’Italia.

La competizione si svolgerà nelle cucine dell’Emporio Armani Ristorante e avrà come tema gli anni ’80, periodo nel quale Giorgio Armani è stato consacrato a stilista di moda per eccellenza. La brigata che non si sarà dimostrata all’altezza della prova in esterna finirà inesorabilmente al Pressure Test.

