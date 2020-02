Coronavirus, primo italiano contagiato: appena trasferito allo Spallanzani è proveniente dalla Cecchignola dove si trovava in quarantena.

“Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”. E’ questo quanto comunicato dalla Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

In base a quanto si apprende l’uomo era rientrato da poco da Wuhan e presenterebbe i sintomi tipici della malattia.

L’italiano ricoverato allo Spallanzani è uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan. Insieme a loro si trovava in quarantena presso il centro sportivo dell’Esercito della Cecchignola.

La conferma dell’Istituto Superiore di Sanità

E’ positivo il test di conferma per il #coronavirus per uno degli italiani rimpatriati da Wuhan. Il paziente è ricoverato allo Spallanzani con modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale. Leggi il Comunicato https://t.co/Wo7ZfyHhLY — ISS (@istsupsan) February 6, 2020

Coronavirus, italiano contagiato: il comunicato ufficiale

L’Istituto Superiore di Sanità ha appena comunicato alla task-force del Ministero della Salute l’esito positivo del test di conferma su uno dei rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena nella città militare della Cecchignola.

Il paziente è attualmente ricoverato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale. L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di

positività al primo test l’Istituto effettua le analisi di conferma

comunicandole alla task-force del Ministero della Salute.