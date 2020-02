Coronavirus | nave in quarantena in Giappone con 35 italiani

Quarantena Coronavirus italiani: ci sono 35 nostri connazionali a bordo della ‘Diamond Princess’, al largo del Giappone. A bordo 10 infetti dalla malattia.

C’è una nave da crociera in quarantena per Coronavirus nel Mar del Giappone. Ed a bordo figurano anche 35 italiani, 25 dei quali membri dell’equipaggio. L’imbarcazione è la ‘Diamond Princess’ della compagnia nipponica Carnival Japan ed attualmente si trova all’interno della baia di Yokohama.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | positivo uno dei rimpatriati dalla Cina

Trasporta in totale circa 3700 passeggeri tra turisti e lavoratori di bordo. Originariamente la ‘Diamond Princess’ avrebbe dovuto seguire un percorso della durata di due settimane, con partenza proprio da Yokohama. Il tragitto prevedeva dei passaggi a Kagoshima, Hong Kong ed Okinawa con raggiungimento della tappa finale al 4 febbraio. Però l’emergenza Coronavirus ha portato il Ministero della Sanità del Giappone ha deciso di mettere in quarantena la nave.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, preoccupazione per un bambino di 2 anni tornato da Pechino

LEGGI ANCHE –> “Ho il Coronavirus” | mitomane semina il panico in aereo VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus italiani, la Farnesina: “Stanno bene e li seguiamo”

Questo perché tra le 10 e le 20 persone che viaggiano sul gigante del mare ci sarebbero dei casi proprio di Coronavirus. E per evitare il proliferarsi di un contagio a terra, le autorità nipponiche hanno scelto di mettere in pratica delle misure di sicurezza drastiche. I vertici della Carnival Japan confermano i casi di malattia e riferiscono nello specifico che gli ammalati sono nel dettaglio un cittadino statunitense, due australiani, tre giapponesi e tre persone provenienti da Hong Kong. Oltre anche ad un filippino che fa parte dell’equipaggio. Questa quarantena andrà avanti per 14 giorni, con test previsti per altre 300 persone tra quelle a bordo. Anche il Ministero degli Esteri italiano ha parlato della cosa. Confermata la presenza di 35 nostri connazionali, che però stanno bene. La Farnesina e l’ambasciata italiana a Tokyo seguono la vicenda con la massima attenzione.

LEGGI ANCHE –> Si cerca una cura | la scoperta | “Due medicinali lo contrastano”