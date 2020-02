Fiorello vestito da prete, prima grande sorpresa al Festival di Sanremo. Ingresso in grande stile di Fiorello che apre la kermesse da par suo.

“Scambiatevi un segno di pace” dice Fiorello. E tutto l’Ariston esegue. “Ci voleva perché questo è il Festival delle polemiche” dice Fiorello. Poi inizia un monologo molto divertente parlando delle disgrazie del 2020: “Il pericolo numero uno ce l’abbiamo qua. Il pericolo numero uno si chiama…”. Fiorello poi divaga e si dimentica di dire quello che stava per dire: “Amadeus”.

Amadeus si è messo tutti contro, poi la dedica all’amico di una vita

“Un talento incredibile per mettersi contro tutti” dice a proposito di Amadeus. “Si è messo contro le donne, gli uomini, tutta la politica. C’è stata una moria di ospiti, Salmo, Jovanotti ecc…”. Poi intona un coro ecclesiastico per Amadeus e lo presenta come l’amico di una vita. “Signori il mio amico Amadeus”. Inizia così il Festival di Sanremo 2020.