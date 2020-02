5 lavori da fare a Barcellona se sei italiano: ecco quali sono

Barcellona ospita una comunità di italiani formata da più di 30.000 persone, per cui di lavori a Barcellona per italiani in cerca di fortuna lontano dal Belpaese ce ne sono eccome, basta solo saper cercare.

Solitamente trovare lavoro in un paese straniero, soprattutto se non ne si conosce la lingua, potrebbe non essere così semplice. Certo, lo spagnolo non è poi così diverso dall’italiano, ma comunque per riuscire ad ottenere un buon lavoro in lingua spagnola bisogna avere una certa padronanza della lingua.

Una delle soluzioni più semplici per riuscire a trovare lavoro a Barcellona senza conoscere lo spagnolo, è cercare un lavoro che richiede la conoscenza dell’italiano come lingua madre.

Se invece si è già a conoscenza dello spagnolo, e perché no, di una terza lingua, allora trovare lavoro nella capitale catalana sarà ancora più semplice.

1. Lavori da fare a Barcellona se sei italiano: traduttore freelance

Se si è a conoscenza di due o più lingue, tra cui ovviamente l’italiano e lo spagnolo, il lavoro di traduttore freelance potrebbe essere un’ottima opzione per chi decide di trasferirsi a Barcellona.

Oggi giorno le aziende, grandi o piccole che siano, sono sempre alla ricerca di traduttori che si occupino dei rapporti commerciali con l’Italia.

Inoltre, esistono parecchie agenzie di traduzione che cercano traduttori o interpreti freelance con cui collaborare.

2. Insegnante di italiano

Insegnare l’italiano a Barcellona potrebbe essere un’ottima opzione per chi è alla ricerca di un lavoro ma che ancora non conosce bene la lingua spagnola.

Gli insegnanti anglofoni sono chiaramente avvantaggiati, ma a Barcellona risiedono anche tante persone che vogliono imparare l’italiano.

3. Operatore telefonico

Lavorare come operatore telefonico è forse uno dei lavori più gettonati tra gli italiani che vivono a Barcellona. Potrebbe non essere l’ispirazione della vostra vita, ma potrebbe comunque essere un inizio e, perché no, un trampolino di lancio per altre opportunità lavorative. Sulla pagina Infojobs ogni giorno vengono pubblicati diversi annunci per operatori telefonici italiani.

4. Guida turistica

La guida turistica è colui che accompagna gruppi di turisti nelle visite a musei, monumenti, gallerie d’arte o punti panoramici.

A Barcellona esistono diverse aziende che offrono la possibilità di lavorare come guida turistica nella propria lingua madre. Nel caso dell’italiano la richiesta è molto alta e non sarà difficile trovare lavoro in questo campo dato che Barcellona è una delle mete preferite dagli italiani, i quali, in centinaia di migliaia, visitano la capitale catalana ogni giorno.

5. Lavori a Barcellona per italiani nel settore turistico

Il settore turistico è uno dei settori in cui è più facile trovare lavoro per un italiano che si è appena trasferito a Barcellona.

Sono davvero numerosi i bar, le caffetterie e i ristoranti italiani che contraddistinguono la capitale catalana e in cui è possibile trovare facilmente lavoro.

Per quanto riguarda il lavoro in reception in alberghi o ostelli della città, invece, è necessaria la conoscenza di almeno 3 lingue, tra cui, ovviamente, lo spagnolo e l’inglese.

Lucia Schettino