Paolo Jannacci, chi è la mamma Giuliana Orefice: vita privata e carriera

Questa sera sarà presente a Techetechetè la storica dolce metà di Jannacci, Giuliana Orefice. La puntata, dedicata a Ombretta Colli, moglie e complice dello scomparso Giorgio Gaber, ritaglierà un grande spazio anche per la storia di Giuliana, vedova del suo amato Enzo dal 2013. Della vita privata di Giuliana conosciamo ben poco: la sua indole riservata è rimasta ferrea come da ragazza, nel periodo in cui Jannacci era diventato sinonimo di fama e successo. Sappiamo che la donna è originaria di Milano, ma a seguito d’importanti scelte di vita dovette trasferirsi a Viadana, in provincia di Mantova, e che era conosciuta da tutti con un soprannome, Pupa. Della storia con il suo Enzo vi è però molto da raccontare: sia dalle origini del loro amore, sia del modo in cui crebbe per quaranta lunghi anni.

Giuliana Orefice, le origini dell’amore e la vita con Jannacci

La storia di Giuliana ed Enzo ha i suoi natali in Liguria, durante le vacanze e le gioie giovanili, così racconta i primi anni la donna: “Io ero figlia di un frutticoltore che aveva dei terreni in quella zona […] Però Enzo non lo conobbi a Viadana, ma al mare: ero in villeggiatura a Finale Ligure e lui era lì spesso ospite di amici”. Così il loro amore nasce tra le onde e la sabbia, ma anche nel sentimento profondo che Giuliana ha sempre provato per la campagna dov’era cresciuta e dove portava sempre il suo bambino per incontrare i nonni. Il matrimonio si celebra nel 1967 e, nel giro di poco tempo, i due mettono al mondo anche un bellissimo bambino, Paolo, nato nel 1972. La complicità dei due vive per quarant’anni, vissuti come se fossero sempre il primo giorno. Sarà il 2013 ha segnare una ferita profonda nella vita di Giuliana e Paolo: quello sarà infatti l’anno della morte di Enzo, a causa di un Tumore. Dopo sei anni Giuliana ha deciso di raccontare la sua storia, quella di suo figlio e quella di Enzo, il suo amato marito. Stasera, a Techetechetè, avremo la possibilità di riascoltarla.