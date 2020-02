Conosciamo meglio la storia della sorellastra di Elettra Lamborghini di nome Flavia: ecco tutta la verità sul racconto della madre

Molto probabilmente Elettra Lamborghini avrebbe una sorellastra di nome Flavia, che ha svelato di essere la figlia segreta di Tonino Lamborghini.

La madre della ragazza, Rosalba Colosimo, ha raccontato ai microfoni di Live – Non è la D’Urso la sua versione dei fatti: “Quando ho conosciuto Tonino avevo 17 anni, è stata una lunga storia e lui non era sposato. Il nostro è stato un incontro fortuito alla fermata dell’autobus. Ma non mi sentivo alla sua altezza. Finisce la storia e io mi sposo. Lui mi ricontatta e gli dico che sono sposata, lui vuole rivedermi. Ci vediamo a Venezia e gli dico che non volevo essere per lui un’avventura. Lui mi dice che le sue avventure duravano tre giorni, così ci cado come una pera cotta e continuo a frequentarlo. Sono rimasta incinta nel 1987”.

Poi la donna ha continuato: “Lui è stato la prima persona che ho informato, la prima cosa che mi ha detto è stata: “Non ti permettere di abortire”. Io ero felicissima, voleva dire che aveva accettato la cosa. Però, subito dopo mi ha detto: “Rimarrà il nostro segreto a vita”. Queste parole, non una di più e una di meno. Io ho subito tentato di separarmi, ma è stata una separazione tumultuosa. Nei momenti d’ira la cosa veniva fuori, dicevo a mio marito che quella bambina non era sua figlia. Flavia ha sempre avuto dei dubbi, ma l’ha saputo un annetto fa. La verità è venuta fuori perché ci ho scritto un libro che però non è stato pubblicato”.

Elettra Lamborghini, le curiosità sulla sorellastra

La stessa signora Colosimo ha svelato: “Mia figlia gli ha detto: ‘Io sono Flavia‘. Lui ha risposto: ‘Che sorpresa’. È successo l’inverno scorso. Ha cominciato a dire che era mia figlia e che io le avevo detto della nostra storia. Lui all’inizio tentennava, alla fine ha ammesso che l’aveva già vista. Ha detto che io sono una cretina perché non mi dovevo permettere di dire una cosa del genere e turbare gli equilibri. Mia figlia, veramente con il cuore in mano, gli ha fatto capire che non vuole i soldi, ma solo sapere la verità. Se fosse stato per i soldi l’avrei fatto quando Flavia aveva 2 anni. Lei vuole il test del Dna, ma lui ha risposto che non può dare retta a tutte le donne con cui è stato e che gli vanno a chiedere una cosa del genere”.