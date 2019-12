Elettra Lamborghini, il drammatico racconto: “Pensavo di morire”

Elettra Lamborghini ha riportato alla memoria il giorno in cui ha accusato un malore durante il tour in Messico, il racconto è drammatico.

Elettra Lamborghini sarà una delle protagoniste della notte di Capodanno. La ricca ereditiera ha da tempo intrapreso la carriera di cantante e con il passare del tempo è diventata una vera e propria celebrità social. Ad accrescere la sua fama ci ha pensato la partecipazione al talent musicale ‘The Voice‘ dove ha mostrato di saperci fare anche in qualità di giudice televisivo. Non molti sanno che c’è stato un momento in cui il duro lavoro svolto per la preparazione del tour l’ha portata ad accusare un malore improvviso.

Elettra si trovava in Messico per una data del suo tour. Il singolo ‘Pem Pem‘, dopo aver conquistato le classifiche d’ascolto latino-americane, stava facendo il giro del mondo ed era ballato in tutte le discoteche. La cantante, estremamente gratificata dal successo ottenuto, voleva regalare ai fan messicani un concerto che non avrebbero dimenticato, ma prima della serata c’è stato un intoppo.

Eletta Lamborghini il drammatico racconto: “Pensavo di morire”

Intervistata su quanto accaduto durante la tournée, Elettra ha rivelato: “Sono stata malissimo, pensavo di morire (…) mi sono sentita svenire, ho iniziato a tremare, non sentivo le braccia, avevo male alle gambe. Mi hanno rotto il polso perché non riuscivano a trovare le vene, perché non avevo più liquidi”. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e dalle analisi non è risultato nulla di preoccupante. Possibile dunque che il malore sia stato dovuto allo stress o alla fatica accumulata. Da quel momento in poi Elettra è tornata in Italia ed ha continuato la sua carriera senza ulteriori problemi di salute. Il ricordo di quel giorno, però, le ha lasciato una sgradevole sensazione di paura.