Diego Lopez, chi è l’allenatore: carriera e curiosità

Chi è l’allenatore Diego Lopez: carriera e curiosità, dall’arrivo in Italia come difensore del Cagliari allo scudetto al Penarol, fino al Brescia.

Uruguayano classe 1974, Diego Lopez ha un lungo trascorso come calciatore nel Cagliari, società nella quale giunse nel 1998 per militarvi fino a fine carriera nel 2010. Già ritenuto vicino alla panchina del Brescia, ci è arrivato dopo il secondo esonero di Corini, il 4 febbraio 2020.

Nel mezzo, una lunga carriera da allenatore, iniziata proprio a Cagliari, dopo il ritiro. L’ex calciatore ha fatto tutto l’iter che lo ha portato dai Giovanissimi alla prima squadra, passando per la Primavera e la carica di vice allenatore.

La carriera da allenatore di Diego Lopez

Vincitore di una Coppa America come calciatore dell’Uruguay nel 1995, il suo esordio sulla panchina del Cagliari nella stagione 2013-2014: deve portare i sardi alla salvezza e sta riuscendo nell’impresa quando viene esonerato dopo 32 partite, ad aprile 2014. In quel momento, la squadra ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L’anno dopo passa al Bologna, in serie B: viene esonerato a maggio, mentre la squadra è al quarto posto in classifica.

Nel gennaio 2017, è il quarto allenatore della stagione del Palermo in serie A: l’esperienza dura appena qualche mese. A seguito della sconfitta per 4-0 subìta in casa del Milan, viene esonerato ad aprile 2017. A ottobre 2017, viene richiamato in panchina dal Cagliari: è la seconda volta con la squadra sarda e stavolta riesce ad arrivare a fine campionato, raggiungendo la salvezza nelle ultime giornate. Non gli viene rinnovato il contratto e torna in Uruguay, per allenare il Penarol. Due le stagioni con la squadra di club del suo Paese, coronate da uno scudetto e da un secondo posto. Lascia la panchina nell’estate 2019, sostituito da Diego Forlan.