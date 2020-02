Elodie di Patrizi, il dramma prima di Amici: “E’ andata via di casa”

Elodie Di Patrizi è una delle cantati più amate del momento, ma prima del successo l’artista ha vissuto un periodo molto complicato.

Passata attraverso il banco di prova di Amici di Maria De Filippi, Elodie è l’ennesima artista che è giunta al successo dopo aver partecipato al talent. Il programma Mediaset è una vera e propria fucina di talenti che nel corso del tempo hanno conquistato sia le vette delle classifiche di ascolto che importanti riconoscimenti. Tra le più note ci sono ovviamente Alessandra Amoroso e Emma Marrone (quest’ultima vincitrice a Sanremo ed ospite della kermesse in questo 2020).

Il successo commerciale per la cantante è giunto quest’estate, grazie ad un pezzo in featuring con il rapper Marracash, con il quale è nata anche una relazione sentimentale. Elodie insomma sembra poter ripercorrere il solco tracciato da chi l’ha preceduta e la presenza a questo Festival di Sanremo potrebbe permetterle di fare un’ulteriore passo verso la definitiva consacrazione.

Elodie, il dramma del divorzio dei genitori

La vittoria al 70° Festival sarebbe un sogno, nonché l’epilogo favolistico di una storia di sacrificio e sofferenza. Prima di andare ad ‘Amici’, infatti, Elodie ha vissuto un periodo non facile. I genitori avevano divorziato e lei non riusciva a tollerare l’atmosfera di tensione che si respirava tra di loro e in casa. Così decise di lasciare la casa in cui era cresciuta per trovare un posto in cui si sentisse tranquilla. A raccontarlo è stato il padre in un’intervista concessa al settimanale ‘Di più‘ prima della finale di ‘Amici’.

Alla difficile situazione familiare si aggiunse poi quella lavorativa. Elodie sognava di diventare una cantante, ma riusciva solamente ad esibirsi in alcuni pub e la prima volta che provò ad entrare in un talent – X-Factor – venne scartata. L’artista, però, non ha desistito ed ha continuato a provare, il resto è storia nota.