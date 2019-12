Alessandra Amoroso, chi è: età, carriera, fidanzato e vita privata della cantante nata ad Amici e sempre più amata da tutti.

Alessandra Amoroso è stata sicuramente la cantante uscita da ‘Amici’ (insieme ad Emma) ad aver riscontrato il maggior successo di pubblico.

Alessandra Amoroso, chi è: carriera e vita privata della cantante salentina

Nata il 12 agosto 1986 a Galatina, provincia di Lecce, Alessandra Amoroso ha mostrato sin da bambina abilità canore fuori dal comune. Spinta anche dal sostegno della famiglia, la ragazza ha dato anima e corpo per il suo sogno riuscendo ad ottenere riconoscimenti a livello locale, la più importante è la vittoria alla seconda edizione del festival canoro ‘Fiori di Pesco’. A soli 17 anni decide di tentare la fortuna partecipando ai provini di ‘Amici‘, dopo una serie di audizioni viene però scartata. L’appuntamento con il talent, però è solo rimandato: nel 2009 entra a far parte della classe e macina consensi tali (il suo primo inedito ‘Immobile’ diventa disco di platino mentre è all’interno del programma) da arrivare alla vittoria finale.

Concluso il programma firma per la Sony e registra il suo primo album da professionista ‘Senza Nuvole‘ che diventa multiplatino. Il successo del primo album viene bissato da quelli successivi ‘Il mondo in un secondo‘ (2010) e ‘Amore Puro‘ (2013) entrambi divenuti multiplatino. In quei tre anni di carriera la fan base della cantante diventa sterminata ed i suoi concerti fanno registrare il sold out in tutte le date. Ottime vendite fanno registrare anche i successivi album ‘Alessandra Amoroso’ (2015) e ‘Vivere a Colori’ (2016). Numerosi anche i premi della critica tra cui spiccano quelli come migliore cantante italiana e miglior cantante dell’Europa del sud agli EMA Mtv Awards del 2014.

Per quanto riguarda invece la vita privata, Alessandra è fidanzata da diversi anni con il produttore discografico Stefano Settepani. I due convivono e qualche tempo fa si era parlato anche di un possibile matrimonio, ipotesi smentita successivamente dalla cantante, la quale ultimamente ha però spiegato che in un futuro non è escluso che si possano convolare a nozze.