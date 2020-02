Diletta Leotta, chi è l’ex fidanzato Matteo Mammì: età, foto, carriera

Matteo Mammì è un importante manager diventato famoso nel mondo del gossip per la sua love story con Diletta Leotta. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Quando si dice un buon partito: Matteo Mammì, l’ex fidanzato di Diletta Leotta, è diventato famoso nel mondo del gossip per esser riuscito a fare cadere la bella conduttrice ai suoi piedi, lo è senz’altro. Il giovane manager, molto conosciuto nel suo campo, sembra avere tutti i pregi: bello, intraprendente, di buona famiglia (è nipote dell’ex ministro Oscar Mammì, padre dell’omonima legge sulle telecomunicazioni). La sua prima comparsa ufficiale assieme allla (ex) compagna risale al 6 aprile 2018, quando uscìun loro scatto social, ma i due si frequentano dal 2016e hanno continuato ad amarsi fino al 2019, quando la relazione è arrivata al capolinea. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Matteo Mammì

Matteo Mammì è nato il 6 aprile 1976, sotto il segno dell’Ariete (nonè dato sapere dove). A partire dal 2013 ha rivestito il ruolo di direttore senior programmazione e produzione per Sky Sport (prima era direttore acquisizioni e vendite), ma ha lasciato la piattaforma nel febbraio del 2019. Il Nostro non è presente sui social, per cui risulta difficile reperire informazioni precise sulla sua vita privata. In più è notoriamente refrattario alle attenzioni dei media.

Certo è che sua liaison amorosa con Diletta Leotta è nata prima dall’incontro professionale nella sede di Sky Italia a Rogoredo. Nel 2017 si è vociferato che i due fossero in procinto di convolare a nozze, ma non è mai arrivata alcuna conferma dai diretti interessati. “Ho una famiglia numerosa e mi piacerebbe averne una mia. Ce l’avrò, ma non c’è fretta, verrà da sé”, dicesse a suo tempo Diletta Leotta a Oggi. Nel 2019, però, Dagospia ha annunciato la definitva rottura tra i due.

Nel frattempo, Diletta è stata avvistata con il pugile Daniele Scardina, del quale sarebbe innamoratissima, mentre invece Matteo è stato paparazzato da Chi in vacanza con Anna Safroncik, leu pure reduce dalla separazione da Tommaso Cicchinelli. Se son rose…

