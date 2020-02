Meteo impazzito: dai 20° allo 0 termico, cosa sta succedendo

Che tempo farà in questo mese di febbraio? Quali sono le previsioni per questa settimana dedicata al Festival di Sanremo 2020?

Il mese di febbraio è ovviamente iniziato e ci stiamo chiedendo tutti la stessa cosa: “Che tempo farà in questo mese?“. Oggi, sappiatelo è stata una giornata molto particolare perché ci sarà un quella che viene definita da 3bmeteo come una sorta di follia termica. Questo perché in molte zone dell’Italia si registreranno addirittura punte di 20°, una vera e propria pazzia visto che siamo al 3 di febbraio. Attenzione però perché questa situazione durerà pochissimo. Arriva infatti finalmente un po’ di freddo vero, si registrerà anche lo zero termico in alcune regioni, ma sarà solo per alcuni giorni. Poi la colonnina di mercurio tornerà a salire vertiginosamente.

Cosa succederà nelle prossime ore a livello meteorologico?

Da domani le condizioni meteo infatti cambieranno perché un’ondata di aria fredda piuttosto intensa arriverà sul nostro paese dal 4 al 6 febbraio. Certo, siamo ancora vittime di questa alta pressione subtropicale che ci ha consegnato un paio di mesi invernali per niente freddo e con temperature ben al di sopra della media. Tenetevi forte però perché a partire da martedì il caldo inizierà a fare marcia indietro, anche se solo per qualche giorno, proprio per via di queste correnti fredde polari che stanno arrivando sull’Europa.

L’ondata di freddo sull’Italia

Questo fronte di instabilità inizialmente colpirà le zone Alpine portando anche delle forti nevicate sulle zone di confine, poi piano piano scivolerà sull’Adriatico con piogge e leggerissime nevicate sull’Appennino. Allo stesso tempo arriverà anche al Sud Italia. Ma le temperature resteranno ancora nella norma. La vera ondata gelida colpirà da mercoledì 5 febbraio, perché questa ondata di aria gelida con venti di tramontana sarà sulla nostra penisola da dopodomani. Questo comporterà anche forte un calo di temperature. Finalmente quindi sembra che si farà sentire il Generale Inverno. Giovedì l’area di maltempo e di freddo si sposterà sui Balcani e le condizioni meteo torneranno quindi a migliorare.

Cosa succederà dopo questa ondata di freddo?

Sembra proprio che queste giornate comunque di caldo, a parte delle rapide interruzioni, non vogliono abbandonare il nostro paese. Ciò che possiamo dirvi è che le giornate di mercoledì e di giovedì saranno quelle più fredde con temperature che si aggirano fra gli 11 gradi della Sicilia mentre si raggiungerà anche lo zero termico, finalmente, sempre nella zona di Venezia, Treviso, mentre da sabato le temperature inizieranno lentamente a risalire.